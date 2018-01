(leggi le altre news di Opinione) MEDIASET * “L’ISOLA DEI FAMOSI” 2018: SUL WEB PRENDE IL VIA #SARANNOISOLANI, SARÀ IL PUBBLICO A SCEGLIERE IL NAUFRAGO NON FAMOSO CHE PARTIRÀ PER L’HONDURAS Oggi, sul sito sarannoisolani.mediaset.it e sulla pagina ufficiale Facebook del programma, prende il via “L’Isola dei Famosi – #SarannoIsolani”. Un inedito esperimento che permetterà al pubblico di scegliere tra 10 aspiranti naufraghi chi di loro entrerà a pieno diritto nel cast del reality. Per un’intera settimana, tutti i giorni alle ore 17.00, sarà possibile seguire on-line le avventure dei 10 candidati, ripresi dalle telecamere in un impervio campo d’addestramento di una località segreta della Maremma toscana, tra fame, freddo e prove estreme. Inoltre, sulla pagina Facebook de “L’Isola dei Famosi” (https://www.facebook.com/isoladeifamosi/) la puntata sarà commentata quotidianamente dai The Show (le star del web Alessio Stigliano e Alessandro Tenace). Fino alle ore 18.00 di lunedì 15 gennaio il pubblico potrà votare il preferito attraverso il sito sarannoisolani.mediaset.it e l’app Mediaset Fun. Saranno i tre con il maggior numero di preferenze a contendersi un posto sulle spiagge di Cayo Cochinos. Solo uno di loro entrerà a pieno diritto nel cast ufficiale del reality, grazie al televoto aperto nel corso della prima puntata de “L’Isola dei Famosi” (in onda da lunedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5). I 10 aspiranti naufraghi sono: Anna Adornato, Asia Valente, Barbara Bertanza, Deianira Marzano, Federico Dolce, Francesco Emanuele Balacco,Franco Terlizzi, Miriam Adinolfi, Roberto Caldara,Valerio Schiavone. (leggi le altre news di Opinione)

