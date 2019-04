MEDIASET – LA 5 * “ DOCUFILM – 9 MESI “: « DA MERCOLEDÌ 3 APRILE AL VIA IL NUOVO FORMAT RACCONTA L’EMOZIONANTE AVVENTURA DELL’ARRIVO IN FAMIGLIA DI UN BEBÉ »

«9 mesi» è un format originale – in chiave docufilm – al via da mercoledì 3 aprile su LA5 con sei appuntamenti in seconda serata, ideato e scritto da Charlie Tango per la casa di produzione The Munchies.

Dalla scoperta della gravidanza al parto, l’avventura dell’arrivo di un bebè viene seguita dalle telecamere di «9 mesi» in tutte le fasi salienti della gestazione. Un evento documentato in un processo a ritroso, dal parto ai primi giorni di attesa, fino alle ore che precedono il travaglio. L’intento è quello di raccontare emozioni, paure, difficoltà, coraggio, di sei coppie di futuri genitori, ma senza indugiare su questioni mediche o tecniche.

Al centro di ogni puntata della rete diretta da Marco Costa, mamma e papà si preparano alla maternità attraverso tappe comuni (visite, ecografie, corsi pre-parto) ed altri momenti, vissuti con declinazioni diverse: l’annuncio a familiari ed amici, la scelta del nome, gli acquisti per il corredino, l’organizzazione della cameretta, l’eventuale baby shower.

Il viaggio di «9 mesi» attraverso l’Italia si snoda quindi tra Toscana, Lombardia, Lazio, Marche, Emilia Romagna. C’è chi vive nel caos della città, chi in un placido borgo e chi nell’hinterland. Chi ha alle spalle molti anni di convivenza e chi si è conosciuto da poco tempo. Chi porta su di sé i segni delle prove della vita e chi si getta nella nuova esperienza con spontaneità e un po’ d’incoscienza.

Con «9 mesi», sei persone tra i 20 e i 40 anni aprono le proprie case ed i loro cuori per condividere ciò di più bello e significativo possa succedere a chi si ama: l’arrivo di un figlio, la nascita di una nuova vita.

Carlotta Carnevale & Giovanni Di Michele sono i protagonisti della prima puntata (3 aprile). A seguire, Emily Babbini & Elia Bruzzi (10 aprile), Laura Nisi & Oscar Oliva (17 aprile), Filomena Di Gennaro & Peter Forconi (24 aprile), Janita Galliano & Francesco Avella (1 maggio), Imma Mastroiacovo & Gian Marco Gallozzi (8 maggio).

Ogni serata è aperta da un film a tema: Che cosa aspettarsi quando si aspetta, Baby Mama, Juno, Friends With Kids…

«9 mesi» viene riproposto ogni sabato alle 17.30 dal 6 aprile, ogni mercoledì alle 00.15 dal 10 aprile, ogni sabato alle 16.30 dal 13 aprile.