MEDIASET – ITALIA 1 * ‘ STREET FOOD BATTLE ‘: TORNA LA COMPETIZIONE TELEVISIVA CHE METTE ALLA PROVA I MIGLIORI FOOD TRUCK ITALIANI, CONDUCONO LO CHEF SIMONE RUGIATI E LUDOVICA FRASCA

Domenica 7 ottobre, in seconda serata su Italia 1, torna “Street Food Battle”, la competizione che mette alla prova alcuni dei migliori food truck italiani. Padroni di casa del programma on the road lo chef Simone Rugiati e Ludovica Frasca: insieme hanno girato l’Italia per selezionare i truckers più originali e innovativi.

Ad affiancarli in ogni puntata un personaggio del mondo dello spettacolo – da Paolo Ruffini a Cecilia Rodriguez, da Maurizio Battista ai The Show – e, naturalmente, grandi chef, quali Alessandro Frassica, Marco Sacco ed Enrico Cerea.

Alla gara accedono 15 food truck che si distinguono per la particolarità dei piatti proposti, la ricerca e la qualità degli ingredienti, la capacità di innovare grandi classici o di mixare sapori lontani.

Le prime cinque puntate sono caratterizzate da un tema specifico – dal barbecue & grill al pane e pizza, dalla cucina latina a quella gourmet, per finire con quelle regionali – e vedono in sfida tre food truck rappresentativi di ogni categoria.

La prima prova è sul loro “cavallo di battaglia” e il migliore passa al turno successivo, il Duello Finale, grande novità del format prodotto da Drymedia.

Come racconta anche la nuova campagna Coca-Cola, partner del progetto, in Italia il dibattito sul cibo sembra non spegnersi mai e ognuno, prima o poi, si trova davanti a un bivio del gusto che lo costringe a fare una scelta, a prendere la propria strada: pizza alta o pizza bassa? Guanciale o pancetta? Manzo o pollo? Anche i due truck arrivati al Duello Finale devono fare la propria valutazione strategica e competere su due tipologie di gusto agli antipodi: carne contro pesce, pasta contro riso, carne contro verdure o dolce contro salato.

Per aggiudicarsi la puntata e tornare in quella successiva a difendere il titolo di campioni in carica conquistato, i concorrenti devono dimostrare tutta la loro creatività e rendere la loro proposta il più possibile gustosa e accattivante.

Nella sesta e ultima puntata si sfidano i cinque truck che hanno partecipato ai cinque Duelli Finali senza, però, riuscire a vincerli. Successivamente, nella finalissima – un vero e proprio Street Food Festival – il trionfatore della suddetta prova si scontra con il campione in carica. Una confronto adrenalinico il cui esito è nelle mani dei clienti che, con il loro voto, eleggono il vincitore assoluto.

In palio il “Coca-Cola Street Food Award 2018” e un bellissimo truck vintage messo in palio da Elsagroup.

“Street Food Battle” è frutto della collaborazione sinergica tra RTI, il team di Publitalia Branded Entertainment – divisione della Direzione Innovation e Mediacom MBA, realizzato da Drymedia.

BRAND PARTNER

I partner del progetto sono brand di primissimo piano che hanno scelto di condividere il successo di questo programma:

Coca-Cola – sarà accanto ai concorrenti e alle loro creazioni con il suo gusto unico, come nella prima edizione del programma. La pluralità dei piatti, di opinioni e di ricette che si confronteranno durante le puntate potranno trovare un accordo grazie al suo sapore, da sempre capace di unire.

· BMW Motorrad – BMW Motorrad Italia è presente con il nuovo C 400 X, lo scooter di media cilindrata che accompagnerà Simone e Ludovica in studio all’inizio di ogni puntata. Grazie all’innovativo display TFT, Simone può impostare la navigazione, ricevere una telefonata e ascoltare la sua playlist preferita in tutta sicurezza senza togliere le mani dal manubrio.

Eurofood con le senapi Maille e le diverse varietà di Salsa Kikkoman, accomunate dalla semplicità degli ingredienti, alta qualità e particolarità della ricetta che ne hanno fatto icone dei rispettivi settori. Queste salse sono molto conosciute ma associate a ricette del Paese di origine, usate solo come salse di accompagnamento, mentre la loro versatilità permette di dare quel tocco in più e creare gusti unici e inaspettati come quelli proposti dai trucker concorrenti.