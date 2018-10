MEDIASET – ITALIA 1 * ‘ LE IENE SHOW ‘: MATTEO VIVIANI CONTINUA L’INCHIESTA SUL FURTO DI DATI SENSIBILI DAI SOCIAL NETWORK, MARTEDÌ 23 OTTOBRE

From the web

News immediate non mediate!

Al termine della puntata, sempre su Italia 1, un nuovo appuntamento con “Pregiudizio universale”. Una cruda riflessione sulle più discusse tematiche nazionali e internazionali con lo stile pungente e dissacrante dello stand up comedian Maurizio Lastrico.

Matteo Viviani torna a occuparsi del furto di dati sensibili dai social della gente comune. Dove vanno a finire queste informazioni? Che utilizzo ne viene fatto? La Iena scopre l’esistenza di “arene virtuali” in cui questi dati vengono confluiti, diventano oggetto di pericolose discussioni da parte di alcuni utenti e il cui ipotetico utilizzo potrebbe mettere a rischio la sicurezza delle vittime. Inoltre, incontra due ragazze a cui, a loro insaputa, sono state rubate informazioni personali e, in seguito, riesce a rintracciare uno dei presunti responsabili di questo genere di violazioni.

Martedì 23 ottobre, in prima serata su Italia 1, va in onda l’appuntamento infrasettimanale con “Le Iene Show”. Conducono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.