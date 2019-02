mediaset – italia 1 * “ le iene “ « iNTERVISTA AL CONSIGLIERE COMUNALE GALLI DOPO GLI INSULTI A EMMA MARRONE »

)

Domani, domenica 24 febbraio 2018, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene Show”. Conducono Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Tra i servizi della puntata di domani:

Nei giorni passati la cantante Emma Marrone, durante un concerto a Eboli, ha lanciato dal palco l’appello per la riapertura dei porti.

Il consigliere comunale di Amelia (Terni), in quota Lega, Massimiliano Galli ha così risposto su Facebook: “Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio”. In seguito a questa affermazione la Lega Umbria e il gruppo del Consiglio comunale cui apparteneva hanno deciso di espellerlo. La Iena Alice Martinelli è andata a incontrare l’ex consigliere Galli.

Nuovo capitolo dell’inchiesta “Ospedali da incubo” di Gaetano Pecoraro. Nella puntata di domani la Iena visita l’ospedale calabrese di Locri dove non funzionano gli ascensori e molti dei macchinari necessari per le visite come quelli della tac, della pet e la risonanza magnetica, e dove sono presenti 16 reparti ma solo 6 primari.

L’ex calciatore e commentatore Beppe Bergomi è il protagonista dello scherzo de Le Iene.