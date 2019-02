mediaset – italia 1 * “ le iene “: « il 26 febbraio Matteo Viviani si occupa del crescente business dei siti di incontri online »

)

A cura di redazione Opinione





Domani, martedì 26 febbraio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene Show”. Conducono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band.

Tra i servizi della puntata di domani:

Da anni hacker di tutto il mondo violano la maggior parte dei sistemi informatici, rubano i dati sensibili degli utenti e li vendono in rete. Nelle ultime settimane è stato scoperto “Collection #1”, il più grande furto di dati della storia: 773 milioni di mail e 22 milioni di password hackerate e archiviate in circa 12mila file.

Nicolò De Devitiis riesce a mettersi in contatto con Sanix, l’hacker russo a capo di Collection 1; spiega come i pirati informatici riescono a entrare in possesso di queste informazioni personali e in che modo ci si può tutelare. La Iena inoltre raggiunge alcuni personaggi della TV, tra cui la giornalista Giorgia Rossi e l’influencer Taylor Mega, per capire come proteggono i loro account.

Matteo Viviani si occupa del crescente business dei siti di incontri online, un giro d’affari che in Europa si aggira attorno ai 26 miliardi di euro e che, solo considerando l’Italia, conta circa 500 tra applicazioni per smartphone e portali specializzati. La Iena incontra un operatore che riceve le richieste e chatta con gli utenti: un aspetto del quale i fruitori di questi siti, che pensano di conversare con altre persone, potrebbero non essere a conoscenza.

Il direttore di Radio Deejay Linus è il protagonista dello scherzo de Le Iene.