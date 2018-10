MEDIASET * ITALIA 1 – A ‘ BIG SHOW ‘: LORELLA CUCCARINI, MAGO FOREST, PIERLUIGI PARDO E IL DUO CANORO CIUFFI ROSSI

Giovedì 11 ottobre in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Big Show” condotto da Andrea Pucci. Al suo fianco, Katia Follesa.

La protagonista del Send to All è la showgirl, attrice, conduttrice, cantante e ballerina Lorella Cuccarini, che consegnerà il proprio cellulare al conduttore, dando così libero accesso alle fotografie personali; Pucci, in seguito, invierà un messaggio dal contenuto “imbarazzante” a tutta la sua lista dei contatti e insieme, durante il corso della serata, leggeranno le incredule risposte dei destinatari.

Inoltre, la conduttrice si esibirà insieme a Pucci sulle note di Grease e i due vestiranno i panni dei mitici Danny e Sandy.

Altro ospite della puntata, il Mago Forest, con le sue esilaranti incursioni e uno stupefacente numero di magia.

E ancora, il conduttore Pierluigi Pardo sarà protagonista di un’intervista decisamente insolita. Il duo canoro star del web Ciuffi Rossi si esibirà in un medley di canzoni.

Nell’Unexpected Star, Sebastiano, venticinquenne catanese con un particolare talento nel canto, verrà chiamato nei pressi del teatro credendo di ritirare il premio vinto ad un finto quiz radiofonico fatto in collaborazione con Radio 105. Si troverà, invece, protagonista dello show e si esibirà nella canzone “Lascia che io sia” di Nek.

Nel Midnight Gameshow Pucci irromperà nel cuore della notte nella casa di Paolo, quarantaseienne di Varese, sorprendendolo nel sonno e sottoponendolo alle suo irriverente test.