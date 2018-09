mediaset – canale 5 * ‘ striscia la notizia ‘: ” QUESTA SERA il PRIMO TAPIRO D’ORO DELLA STAGIONE A ROCCO CASALINO PER IL SUO AUDIO PIÙ DA ‘ CASAMONICA CHE DA CASALINO ‘ “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Rocco Casalino ha ricevuto il primo Tapiro d’oro della stagione (ne aveva già avuto uno all’epoca del Grande Fratello), dopo la polemica scatenata dalla diffusione di un audio in cui il portavoce del premier Conte minaccia di “fare fuori” i tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel caso in cui non trovassero i fondi per il reddito di cittadinanza.

Intercettato da Valerio Staffelli a Roma, Casalino ha detto: «Ho cercato di spiegare quanto per noi è importante il reddito di cittadinanza».

L’inviato di Striscia ha incalzato il portavoce per i toni usati nella registrazione “rubata”: «Più da Casamonica che da Casalino».

E non ha dimentica di pungerlo sullo stipendio da 170mila euro l’anno: «Non ho deciso io il mio stipendio, è quello che prevedeva il ruolo che ricopro», ha risposto Casalino.

E Staffelli ha rilanciato: «Lo dica: “Me lo taglio (lo stipendio). Lo promette?”».