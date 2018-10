MEDIASET – CANALE 5 * ‘ STRISCIA LA NOTIZIA ‘: STASERA STAFFELLI CONSEGNERÀ IL TAPIRO D’ORO AD ASIA ARGENTO

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Asia Argento riceve il Tapiro d’oro dopo le accuse di molestie sessuali del suo ex allievo Jimmy Bennett e la recente esclusione da X Factor. L’attrice ammette: «La vita è ingiusta, ma si va comunque avanti». Poi mostra gli artigli: «Il ragazzo non recita dal 2009 e la performance non gli è venuta molto bene» dice ai microfoni di Valerio Staffelli.

Con in mano il Tapiro, sottolinea che «è il premio più bello». Ma non dimentica il caso Weinstein e la campagna in favore di #MeToo: «Non l’avessi mai fatto, ho pagato il prezzo più caro di tutti. Più di Weinstein». Staffelli domanda: «Ma la fate tornare a X Factor, signori di Sky?». Ma non perde occasione per pungerla sui messaggi inviati a Salvo Sottile, che sul caso «non è andato sul sottile». Asia incassa e paragona il giornalista a Rain Dove, la modella che ha divulgato gli sms privati tra la Argento e Bennet. Con Staffelli chiosa: «Me lo dai un abbraccio senza dire che ti sto molestando?».