MEDIASET – CANALE 5 * ‘ STRISCIA LA NOTIZIA ‘: QUESTA SERA MAX LAUDADIO E L’OSPEDALE DI CASORATE PRIMO (PAVIA) INVASO DAI TOPI

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Max Laudadio ci parla dell’ospedale Carlo Mira di Casorate Primo (Pavia) invaso dai topi. Molti pazienti hanno segnalato a Striscia la presenza dei roditori nei corridoi, nelle sale delle visite mediche, in cucina, nelle camere da letto e, addirittura, nel distributore automatico di vivande. Le numerose trappole piazzate per la clinica non fanno il loro dovere, come si vede dalle riprese di Striscia la notizia.

Angelo Marioni, direttore marketing e comunicazione, e Walter Tanzi, direttore servizi alberghieri e logistici dell’Asst Pavia dicono a Laudadio: «La cosa che ci lascia perplessi è che nessuno ci ha segnalato il problema. Vi ringraziamo per quello che ci fate vedere». E ancora: «L’intervento con una ditta specializzata deve essere eseguito entro i prossimi due giorni».

L’inviato chiude il servizio con una promessa: «Torneremo a controllare che effettivamente i topolini siano stati sfrattati».