mediaset – canale 5 * “ Striscia la notizia “: « QUESTA SERA DILETTA LEOTTA RICEVE IL TAPIRO D’ORO DOPO CHE LA GIORNALISTA PAOLA FERRARI L’HA DEFINITA “DISEDUCATIVA“ »

)

A cura di redazione Opinione





Questa sera, lunedì 4 marzo, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Diletta Leotta riceve il Tapiro d’oro per le dichiarazioni della giornalista Paola Ferrari, che ha detto: «Trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B».

Staffelli intercetta Diletta Leotta a Radio 105 e le domanda: «Ha sentito le dichiarazioni della Ferrari nei suoi confronti?». La giornalista sportiva risponde: «Si, le ho sentite. Non seguo molto Paola Ferrari, sono contenta perché lei mi segue tanto invece e parla spesso di me. Mi fa piacere». L’inviato quindi chiede: «Ma è vero che si è rifatta?». Leotta smentisce: «Ma non è vero».

Infine, Staffelli e Diletta Leotta improvvisano un quesito sportivo per dimostrare alla giornalista Rai come sia ferrata sul calcio. La conduttrice poi aggiunge: «Sono davvero felice di aver vinto il mio primo Tapiro».