mediaset – canale 5 * “ Striscia la notizia “: « QUESTA SERA BRUMOTTI MINACCIATO DI MORTE DURANTE UN SERVIZIO SULLO SPACCIO DI DROGA A ZINGONIA (BG) »

)

A cura di redazione Opinione





Questa sera, lunedì 4 marzo, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Vittorio Brumotti è a Ciserano (località Zingonia) per documentare lo spaccio e il degrado nelle “palazzine della morte”.

Le telecamere di Striscia riprendono lo spaccio di cocaina attorno al complesso, che secondo le istituzioni «a breve sarà demolito per ridare il territorio ai bravi cittadini», come spiega l’inviato. Una volta entrato in azione Brumotti mette in fuga i pusher ma viene raggiunto, insieme alla troupe, dal lancio di oggetti che piovono dai balconi della palazzina.

L’inviato inoltre racconta: «Ci hanno messo un proiettile vicino al furgone».