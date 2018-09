MEDIASET – CANALE 5 * LAURA PAUSINI: ‘ CIRCO MASSIMO ‘, IL CONCERTO EVENTO DOMANI IN PRIMA SERATA ALLE 21.00

Domani, sabato 22 settembre alle ore 21.00 Canale 5 trasmetterà in prima visione ” Laura Pausini Circo Massimo”, il concerto-evento che la cantante italiana più amata nel mondo ha tenuto lo scorso luglio al Circo Massimo di Roma.

Un nuovo incredibile primato nel venticinquesimo anno della carriera di Laura Pausini, appena nominata ai Latin Grammy Awards 2018: dopo essere stata la prima donna ad esibirsi a San Siro nel 2007 e la prima italiana in tour negli stadi nel 2016, è stata la prima donna in assoluto a cantare sul palco dell’arena romana con due serate storiche per la musica italiana.

Sul palco insieme a Laura Pausini una band di sette musicisti e cinque coristi. Alle chitarre Paolo Carta, direttore musicale dello show, con Nicola Oliva; al pianoforte Fabio Coppini; alle percussioni Ernesto Lopez; alla batteria Carlos Hercules; alle tastiere Andrea Rongioletti; al basso Roberto Gallinelli.

Ai cori, cinque voci straordinarie: Gianluigi Fazio, Monica Hill, Roberta Granà, David Blank e Claudia D’Ulisse, già sul palco di Pausini Stadi 2016. Lo show è arricchito dalla presenza di dodici performer: Simone Milani, Stefano Ferrari, Marco Pipani, Stefano Otoyo, Jolomi Urunden, Rajabu Rashidi, Michael Piccolo, Luca Contoli, Alessio Bardino, Simone Sturiale, Tommaso Daigoro De Bernardi e Gabriel Adriani.