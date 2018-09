MEDIASET * CANALE 5: LUNEDÌ 17 SETTEMBRE IN PRIMA SERATA IL KOLOSSAL AMERICANO CAMPIONE DI INCASSI ‘ IL LIBRO DELLA GIUNGLA ‘

Domani, lunedì 17 settembre, in prima serata, Canale 5 trasmette in prima TV free il live-action campione di incassi “Il libro della giungla”.

Basato sui racconti del Premio Nobel Rudyard Kipling, “Il libro della giungla” si ispira al classico d’animazione Disney, di cui il regista Jon Favreau ha deciso di mantenere gli elementi più scanzonati che hanno reso il cartone animato un cult.

La caratterizzazione dei personaggi, infatti, rispecchia quella che cinquant’anni fa ha fatto appassionare milioni di spettatori in tutto il mondo alle avventure di Mowgli e dei suoi amici.

“Il libro della giungla” è stato realizzato mescolando performance live-action con incredibili ambientazioni digitali e animali frutto di un’animazione foto realistica che i film-maker hanno stilizzato per arricchire la narrazione. Grazie a questo minuzioso lavoro, il film ha vinto il Premio Oscar nella categoria Migliori effetti speciali.

Il film, oltre ad aver convinto la critica e gli addetti ai lavori, ha incontrato il favore del pubblico incassando oltre 960 milioni di dollari al box office.

Il cucciolo d’uomo Mowgli è stato cresciuto nella foresta dalla lupa Raksha e dal branco di Akela secondo la legge della giungla. Per non mettere in pericolo il branco dalla crudele tigre Shere Khan che lo sta cercando, Mowgli è costretto ad abbandonare la foresta per tornare nel villaggio degli uomini.

Il percorso che lo condurrà al mondo degli umani non sarà semplice ma ad affiancarlo ci saranno la pantera nera Bagheera e l’orso Baloo che, attraverso i loro insegnamenti, condurranno Mowgli alla vita adulta.

Mowgli è interpretato dall’esordiente Neel Sethi, l’unico attore umano presente nel live action, mentre attori di primo piano hanno prestato la loro voce per gli altri protagonisti del film. Da Toni Servillo (Bagheera) e Neri Marcorè (Baloo) passando per Violante Placido (Raksha) e Giovanna Mezzogiorno (Kaa) fino ad arrivare al conduttore televisivo Giancarlo Magalli (King Louie).