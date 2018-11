mediaset – CANALE 5 * ‘ GRANDE FRATELLO VIP ‘ : ” NESSUNA CHIUSURA ANTICIPATA, INIZIA IL COUNTDOWN PER LA FINALISSIMA DI LUNEDÌ 10 DICEMBRE IN PRIMA SERATA “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Nessuna chiusura anticipata per “Grande Fratello Vip”. Come previsto sin dall’inizio l’ultima puntata del reality, targato Endemol Shine Italy, andrà in onda lunedì 10 dicembre 2018 in prima serata su Canale 5.

Il programma ha totalizzato ad oggi una media di circa 3.400.000 spettatori e del 20% di share totale (21.43% di share sul target commerciale).

Ottimi risultati che hanno portato i dodici appuntamenti previsti a un totale di quindici, in modalità raddoppio a giovedì alterni, facendo di questa edizione vip quella con il maggior numero di puntate.

I prossimi appuntamenti con Gf Vip sono fissati per:

lunedì 19 novembre;

giovedì 22 novembre;

lunedì 26 novembre;

lunedì 3 dicembre;

lunedì 10 dicembre.