MEDIASET – CANALE 5 * “ DOMENICA LIVE ”: BARBARA D’URSO INTERVISTA SAMANTHA MARKLE, LA SORELLA DI MEGHAN CHE STA SCONVOLGENDO I REALI INGLESI CON DICHIARAZIONI CHOC

Esclusiva internazionale nel secondo appuntamento con “Domenica Live”, in onda domenica 23 settembre, dalle ore 14, su Canale 5.

Barbara d’Urso accoglierà negli studi di Cologno Monzese Samatha Markle, sorella di Meghan, da quattro mesi moglie del principe Harry di Inghilterra.

Nel corso delle ultime settimane, in più occasioni Samantha ha scritto sui propri profili social delle frasi che hanno creato scandalo nel Regno Unito e non solo, oltre a un forte imbarazzo nella Famiglia reale britannica.

In particolare, la donna accusa la neo-duchessa di Sussex – definita da lei “Duchessa del Nonsense” – di essere “snob” e “arrogante”, di puntare solo al proprio successo e di maltrattare tutti quelli che le sono stati vicini per anni, soprattutto la sua famiglia: per questo avrebbe chiuso anche rapporti decennali, come quello con la sua ex migliore amica Ninaki Priddy, damigella di nozze nel primo matrimonio di Meghan.

Ma le accuse non risparmiano nemmeno il secondogenito del Principe Carlo e di Lady Diana, che lei definisce “codardo”, colpevole – insieme alla consorte – di non avere rapporti con suo padre Thomas Markle (il quale, insieme alla stessa Samantha, non è stato inviato al matrimonio reale dello scorso 19 maggio). In un altro messaggio postato sui social network a inizio estate, Samantha aveva scritto: “Se nostro padre muore, ti considererò responsabile, Meghan”.

Le dichiarazioni di Samantha hanno fatto il giro del mondo. La donna, in studio a “Domenica Live”, farà un appello alla sorella Meghan.