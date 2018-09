MEDIASET * CANALE 5 – A VERISSIMO FABRIZIO CORONA: ‘ NON HO MAI AMATO SILVIA PROVVEDI ‘

Fabrizio Corona, ospite in esclusiva domani a Verissimo, spiega i motivi della rottura con l’ex fidanzata Silvia Provvedi, in procinto di entrare nella Casa di Grande Fratello Vip: “La verità è che non siamo mai stati una coppia. Oggettivamente siamo due persone diverse che non c’entrano nulla l’una con l’altra: sembriamo due estranei. Lei mi è stata vicino in un momento molto difficile, ma penso di non averla mai amata. Non la considero uno dei grandi amori della mia vita. Le donne delle mia vita sono state solo due: Nina Moric e Belen Rodriguez”.

A Silvia Toffanin Corona parla di famiglia: “Io e mia madre non ci parliamo da molto tempo per ora non voglio un rapporto né con lei né con i miei fratelli. Abbiamo due punti di vista sulla vita e sulle scelte personali completamente differenti. Io sono sempre stato da solo, non faccio affidamento sui miei familiari, non l’ho mai fatto. Rimango da solo con mio figlio”.

In merito al riavvicinamento con l’ex moglie Nina Moric, madre di suo figlio Carlos Maria: “Nina è la persona più buona che esista sulla faccia della Terra ma è anche una persona molto problematica. E molti problemi nascono per colpa mia. Dopo anni ho ricucito finalmente i rapporti: io le persone buone me le porto dietro tutta la vita. Secondo me è ancora un po’ innamorata di me ma con Nina non tornerò mai insieme, però starò con lei tutta la vita. Il mio sogno è prendere una casa grande negli Stati Uniti e andarci a vivere tutti insieme”.

Su Belen Rodriguez, da poco tornata single, spiega: “È stata il mio più grande amore. Quando ho bisogno lei c’è sempre. Lei ha raggiunto la pace dei sensi, è una bravissima mamma e ha una vita tranquilla, mentre io ho ancora il diavolo dentro che dovrei un po’ spegnere”.

Un ultimo aspetto della vita di Corona riguarda suo figlio Carlos: “Carlos è il mio più grande successo della vita. Chi l’ha visto alcuni mesi fa ha conosciuto un ragazzo diverso rispetto a quello di oggi. Adesso si è trasformato ed è felice come deve esserlo un ragazzo di 16 anni. Poi non so se magari in futuro lo deluderò ancora o se non sarò presente, perché purtroppo a me la vita mi insegue”.

In merito al profilo social del figlio, al centro di diverse polemiche chiarisce: “Vorrei dire a tutti, compresi giudici, istituzioni e parenti, che il profilo Instagram di Carlos non lo chiuderò mai. Solo lui può farlo. E se lui decide di chiuderlo lo farà. Non è influenzabile da nessuno”.