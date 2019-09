MAURIZIO PEREGO – COMMISSARIO FORZA ITALIA * CASO CONZATTI: « IL COMUNICATO DEL PRESIDENTE TAJANI  RAFFORZA LA NOSTRA RICHIESTA DI ESPULSIONE DAL PARTITO DELLA STESSA »

Il fatto che la signora Conzatti dichiari di essere iscritta a Forza Italia nella regione Veneto, potrebbe anche farci piacere. Quello che invece è un fatto inequivocabile è che questa signora è stata eletta al Senato, nel Collegio del Basso Trentino, con i voti di una coalizione tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

Che questo piaccia o no, le faccia piacere o no, è la realtà. Questi elettori lei, dovrebbe rappresentare e questi elettori NON vogliono il governo delle poltrone di Conte e Renzi.

Il comunicato emesso oggi dal Presidente Tajani, smentisce quanto dichiarato dalla signora Conzatti. Questa smentita, che la sbugiarda pubblicamente, rafforza la nostra richiesta di espulsione dal partito e dimissioni dal Senato della stessa, la quale neanche in questa occasione ha avuto il coraggio di dichiarare la verità, cioè di NON appartenere più né al centrodestra, né a Forza Italia, ma di essere in cerca di nuova collocazione al fianco di forze che non hanno nulla a che vedere con il nostro Movimento.

*

Maurizio Perego

Commissario provinciale