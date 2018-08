FUGATTI – CHILOVI * AMMINISTRATIVE 2018: ” SI POSSONO SICURAMENTE VALUTARE EVENTUALI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ESPONENTI DEL MONDO AUTONOMISTA TRENTINO “

Nelle ultime ore circolano con insistenza voci su ipotetici accordi con il Patt da parte della coalizione “Per il cambiamento del Trentino popolare e Autonomista”.

Siamo consci delle difficoltà vissute in queste ore dal centro sinistra trentino, e in particolare dagli esponenti del Patt; infatti il candidato presidente Maurizio Fugatti ha già dichiarato nei giorni scorsi che le porte della coalizione sono aperte per tutto il popolo autonomista che crede nei veri valori della autonomia trentina e che proprio per questo una importante rappresentanza del mondo autonomista è già presente da diverso tempo nella nostra coalizione con gli Autonomisti popolari di Walter Kaswalder.

All’interno di questo perimetro quindi si possono sicuramente valutare eventuali manifestazioni di interesse da parte di esponenti del mondo autonomista trentino nei confronti della coalizione del cambiamento Popolare e autonomista.

Maurizio Fugatti (Candidato presidente della “Coalizione per il cambiamento” del Trentino popolare e autonomista)

Dario Chilovi (Portavoce Autonomisti popolari)