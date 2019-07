Maurizio Costanzo * “l’intervista“ : « DOPO LA VITTORIA DI Federica Pellegrini IN COREA DEL SUD, Canale 5 ripropone L’INCONTRO CON IL Maestro della tv »

Ieri ai mondiali di nuoto in Corea del sud Federica Pellegrini si e’ aggiudicata l’ennesima straodinaria medaglia d’oro nei 200 stile libero

per l’occasione canale 5 questa sera, giovedi’ 25 luglio, ripropone in seconda serata l’intervista di maurizio costanzo alla grande campionessa.

A seguito della vittoria di Federica Pellegrini ai Mondiali in Corea del Sud, Canale 5 ripropone in seconda serata su Canale 5 la profonda e intensa intervista di Maurizio Costanzo a lei dedicata.

La più grande nuotatrice del mondo si confessa al Maestro della tv mentre le immagini che scorrono all’interno della scatola ripercorrono le sue straordinarie imprese sportive ma anche la sua vita personale e privata, le sue gioie, i suoi momenti bui e le sue paure.