MATTINO CINQUE * CISTERNA DI LATINA: L’AMICA DI ANTONIETTA GARGIULO RACCONTA I MOMENTI IN CUI HA PARLATO AL TELEFONO CON CAPASSO PRIMA DEL TRAGICO EPILOGO

Oggi, mercoledì 7 marzo, durante la puntata di “Mattino Cinque”, è intervenuta in diretta Michela Cerrato amica del cuore di Antonietta Gargiulo, la donna gravemente ferita dal marito Luigi Capasso morto suicida dopo aver ucciso le figlie di 7 e 13 anni a Cisterna di Latina.

La donna ha racconto i drammatici momenti di quella mattina del 28 febbraio in cui ha parlato al telefono con Capasso provando a farlo ragionare prima del tragico epilogo:

Queste le parole di Michela Cerrato: “Ho chiamato Antonietta, mi ha risposto lui e mi ha detto che aveva ammazzato le bambine, io però non ci ho creduto, pensavo che me lo dicesse apposta per ferirmi, perché sapeva che mi avrebbe fatto male. Io ho pensato me lo dicesse solo per questo, perché ce l’aveva con me perché avevo aiutato Antonietta. Invece mi stava dicendo la verità. Aveva già ammazzato le bambine. Erano le 9.30 del mattino ” .

Di seguito il link per rivedere l’intervista e il codice embeded per pubblicarlo:

Link: