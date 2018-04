MATTINO CINQUE – CANALE 5 * AL BANO: ” SONO PREOCCUPATO PER I MIEI FIGLI E VOGLIO TUTELARLI DA OGGI PARLATE DI ME SOLO COME CANTANTE “

Questa mattina, giovedì 12 aprile, Federica Panicucci, in seguito alle polemiche dei giorni scorsi, ha parlato telefonicamente con Al Bano. Il cantante ha preferito non intervenire in trasmissione e ha chiesto a Federica Panicucci di riportare, nel corso di” Mattino Cinque”, le sue parole per evitare di sollevare un altro polverone.

Di seguito la dichiarazione:

“Albano telefonicamente mi ha detto di essere molto arrabbiato. Ha definito questa situazione assurda e squallida. Chiede che non se ne parli più.

Quando gli ho sottolineato che lui stesso, rilasciando quell’intervista, ha fatto sì che ci fosse un proseguo in tutto questo lui mi ha risposto che l’ha rilasciata per mettere un freno, per mettere un punto alle voci che si stavano rincorrendo in quei giorni.

Al Bano dice di essere molto preoccupato per i suoi figli perché sentono, vedono, leggono, vanno a scuola e si confrontano con gli altri compagni.

Afferma di temere per loro, per quello che possono provare psicologicamente. Oltre a tutto questo chiede che non se ne parli più, chiede quanto meno che si parli di lui soltanto come cantante e che il resto non venga più raccontato. Mi ha pregato di dire che trova tutto questo assurdo e squallido.

Che deve tutelare i suoi figli, la sua vita privata e non vorrebbe più che si parlasse di tutta questa questione. È molto arrabbiato”.