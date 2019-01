MATTEO SALVINI – DIRETTA FACEBOOK * RIchiesta autorizzazione a procedere per sequestro di persona e MINORI: « torno ad essere indagato, Manco fossi uno stupratore » (VIDEO)

Ci riprovano.Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia.Non ho parole.Paura? Zero.Continuo e continuerò a lavorare per difendere i confini del mio Paese e la sicurezza degli Italiani!#iononmollo

Pubblicato da Matteo Salvini su Giovedì 24 gennaio 2019