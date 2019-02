Maschio (M5S) * ex Hotel Panorama – sardagna (TN): « Ma il Patt si ricorda di essere stato alla Presidenza della Provincia? paradossale che pattinI si svegli e cavalcHI battaglie fino a ieri mai citate »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Ma il Patt si ricorda di essere stato alla Presidenza della Provincia? Sembra paradossale che il Patt cittadino d’improvviso si svegli e cominci a cavalcare battaglie fino a ieri mai citate. Ora si deve fare tutto e subito, ma ricordano gli stessi rappresentanti di essere stati al governo della Provincia fino a ieri? Ricordano che il Presidente era Rossi? Sorprende che ora la funivia sia cosa ovvia e che le persone dubbiose debbano essere convinte.

Magari a partire da quei consiglieri “che tirano fuori”, cosi giusto per rompere le scatole pare dire, ipotesi di fermate a Candriai o che si permettano di chiedere di valutare un progetto ai limiti del teletrasporto. Ma Trentino Sviluppo ha affermato che la loro soluzione è la migliore possibile. Chi ha pagato il progetto? Chi lo ha chiesto? Di chi è Trentino Sviluppo?

Almeno un minimo più di rispetto a progettisti che regalano il loro lavoro senza essere stati pagati dal pubblico l’Assessore dovrebbe portarlo. Ma lui da tecnico nel settore ha già sentenziato che l’ascensore a levitazione magnetica è impraticabile. Probabilmente ne sa più dei tecnici Thyssenkrupp.

C’è poi la questione Hotel Panorama che da un parte verrebbe addirittura abbandonato da un collegamento funiviario se la fermata fosse spostata, come il Patt pretende e che vuole inserito da subito nel Prg. Dall’altra denuncia lo stato di abbandono dell’edificio e le continue spese che vengono pagate dell’ente pubblico.

Si quell’ente pubblico che loro hanno governato fino ad ottobre e che tuttavia non gli ha permesso di risolvere la questione se non denunciare una volta persa la Presidenza.

Inserire il tracciato nel Prg è solo uno spot elettorale da spendersi a breve perché è stato chiarito in commissione che ciò si può fare agevolmente in ogni momento per cui la finiscano di dire panzane e decidano se fare la maggioranza o la minoranza nel comune di Trento.

Andrea Maschio

Capogruppo Movimento 5 Stelle nel Comune di Trento