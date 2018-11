Martina Loss – lega: trento: ” Arrivato il nuovo albero alla Vela, tanto atteso dalla comunità e richiesto attraverso la Circoscrizione Centro Storico “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Sono partiti oggi i lavori per la messa a dimora del nuovo albero nell’aiuola centrale del piazzale antistante la chiesa della Vela: il nuovo albero è un abete e potrà essere l’“Albero di Natale” di tutta la comunità.

Nell’ambito delle attività di gestione del verde urbano da parte del Comune di Trento, in primavera si era prevista la sostituzione dell’albero presente in precedenza e la Lega aveva preso la parola per la comunità, presentando in consiglio di Circoscrizione la richiesta che il nuovo albero fosse una conifera, adatta ad essere addobbata quale albero di Natale.

I residenti e le associazioni locali avevano infatti richiesto la presenza li di una conifera permanente che potesse essere decorata ed illuminata durante il periodo natalizio, invece di dover provvedere con un abete tagliato ogni anno.

Dopo l’approvazione del documento in Circoscrizione e la trasmissione agli uffici competenti, dopo aver atteso l’abbassarsi delle temperature per non mettere a rischio il nuovo impianto, ecco oggi finalmente posizionato il nuovo albero (vedi foto allegate).

Oltre al ringraziamento degli uffici tecnici che si hanno provveduto a rispondere alla richiesta della comunità, si auspica ora il completamento di quanto richiesto, con l’allestimento in vicinanza della nuova pianta, di un punto di distribuzione della corrente elettrica per il collegamento delle luci natalizie dell’albero.

Martina Loss

Consigliere circoscrizione Centro Storico – Lega Trentino