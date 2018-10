mart – rovereto (TN) * Giornata del Contemporaneo: ” Torna l’appuntamento annuale organizzato da Amaci e promossa dal Mibact, ingresso gratuito in tutti i musei aderenti “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Torna l’appuntamento annuale con la Giornata del Contemporaneo, organizzata da Amaci e promossa dal Mibact. Ricco il programma sul territorio e ingresso gratuito in tutti i musei aderenti.

Giornata del Contemporaneo in Trentino Alto Adige

Sabato 13 ottobre si svolge su tutto il territorio nazionale la Quattordicesima Giornata del Contemporaneo, il grande evento annuale promosso da Amaci, l’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, dedicato all’arte del nostro tempo e al suo pubblico.

Per l’occasione, i 24 Musei Amaci e un migliaio di realtà in tutta Italia apriranno gratuitamente le loro porte per presentare artisti e nuove idee attraverso mostre, laboratori, eventi e conferenze. Un programma multiforme, che di anno in anno regala al grande pubblico un’occasione per vivere da vicino il complesso e vivace mondo dell’arte contemporanea.

Come ogni anno, anche il Trentino Alto Adige aderisce con entusiasmo a quella che è diventata una vera e propria festa della cultura.

Tre dei quattro musei regionali dedicati ai linguaggi più recenti sono infatti soci fondatori dell’Amaci: Mart, Museion, Kunst Merano Arte. Presidente e Vice presidente dell’Amaci sono inoltre Gianfranco Maraniello e Letizia Ragaglia, rispettivamente direttore del Mart di Rovereto e direttrice di Museion di Bolzano. Alla Giornata aderisce anche il Mag-Museo Alto Garda, oltre a numerose gallerie e associazioni attive sul territorio che propongono ingresso gratuito e iniziative dedicate.

La mostra diffusa di Marcello Maloberti in Trentino Alto Adige

Tra le novità dell’edizione 2018 ci sarà una mostra diffusa, nei musei associati Amaci, di Marcello Maloberti, invitato a realizzare l’immagine guida di questa speciale giornata.

Tutti i musei aderenti, dichiara Amaci, “ospiteranno simultaneamente e per un giorno una selezione di opere di Maloberti, offrendo al grande pubblico la possibilità di conoscere e approfondire la produzione performativa dell’artista”. Tre le opere esposte nelle due province autonome.

Merano Arte presenta “Die Schmetterlinge essen die Bananen” (Le farfalle mangiano le banane) 2010, opera fotografica realizzata durante una performance dell’artista presso la Generali Foundation di Vienna, in cui una fila di persone getta a terra, dopo un minuto di tensione, 15 grandi tigri in ceramica.

“Marcello che arriva in treno” è invece il titolo dell’opera presentata a Museion: sei ritratti fotografici di uomini nel salone di un barbiere algerino nei pressi della stazione di Milano – un luogo in cui ogni cliente è sovrano e riceve le stesse attenzioni a prescindere dalla sua provenienza o biografia. L’opera ispirerà anche l’iniziativa aperta al pubblico “Salone Marcello”.

Al Mart di Rovereto è esposta “Doppietta” un’opera composta da una fotografia e da un testo dell’artista. L’immagine documenta una performance del 2011 durante la quale due giovani di nazionalità diversa, un bianco e un nero, vestivano la divisa degli Alpini.