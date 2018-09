MARIO D’ALTERIO (M5S) * INTERRAMENTO FERROVIA BRENNERO: ” L’ENNESIMO SPOT ELETTORALE DEL CENTROSINISTRA AUTONOMISTA CHE A OGNI TORNATA ELETTORALE PROPONE IL PROGETTO FARAONICO “

Interramento ferrovia del Brennero a Trento? Una proposta certamente interessante e da valutare attentamente, ma nei fatti solamente l’ennesimo e ripetuto spot elettorale del centrosinistra autonomista che a ogni tornata elettorale propone il solito e identico progetto faraonico senza però realizzarlo in alcun modo.

Dichiarano di voler realizzare l’opera da vent’anni, ma nel frattempo non si è pensato di portare a compimento i più volte promessi – e mai realizzati – interventi per la riduzione dell’inquinamento acustico e vibrazionale, prevedendo anche limiti di velocità per i convogli congrui rispetto al contesto attraversato.

Il progetto di interramento della ferrovia può essere una soluzione nel lungo periodo, ma i cittadini del capoluogo chiedono e hanno diritto di pretendere una soluzione immediata.

Si tratta di analisi serie fatte sulla base di priorità e reali esigenze; pertanto il nostro impegno primario sarà quello di sostenere e promuovere soluzioni nel breve periodo, e più economiche, e nel contempo esaminare altri possibili progetti per il futuro.

In sostanza un progetto avveniristico, ma che necessita di lunghi tempi di realizzazione e che ha il solo scopo di illudere i trentini per l’ennesima volta.

Noi del MoVimento 5 Stelle puntiamo piuttosto alla realizzazione di collegamenti ferroviari con la val di Fiemme e la val di Fassa, senza dimenticare l’Alto Garda e l’avvio del dialogo con la regione Lombardia per l’ipotesi di interconnessione a Brescia della valle del Chiese.

Queste iniziative saranno oggetto, da parte nostra, di approfondita valutazione anche come alternativa alle iniziative stradali già avviate. L’obiettivo dell’elettrificazione della Valsugana, sempre sbandierato, ma mai effettivamente previsto, sarà invece una delle nostre priorità.

Mario D’Alterio

Candidato consigliere Elezioni Trentino 2018