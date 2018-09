MARINI – PETERLONGO – BALDESSARI – PEDDONI * PROGETTO RILANCIO INDUSTRIALE: ” M5S A FIANCO DEI LAVORATORI DELLA MARANGONI A ROVERETO “

“Ci siamo sentiti in dovere di andare ad ascoltare l’appello dei lavoratori con cui è stato lanciato l’allarme sulla persistente incertezza del progetto di rilancio industriale”, lo dichiarano Alex Marini, Giulio Baldessari, Valentina Peterlongo e Marisa Peddoni dopo aver partecipato alla conferenza stampa convocata dai sindacati ai cancelli dello stabilimento produttivo della Marangoni Spa a Rovereto.

“Contributi pubblici – proseguono i candidati del M5s, unici rappresentanti politici presenti all’incontro – sono stati versati per leaseback, progetti di ricerca e linee di produzione mai partite.

A fronte di questo impegno di risorse della collettività, i vincoli occupazionali sono risultati essere una farsa. Dopo l’uscita di 40 esuberi non piú riassorbiti dal mercato del lavoro, in questa fase sono 220 i dipendenti che non conoscono il destino occupazionale. Viene loro negato il diritto di conoscere le informazioni sulle scelte strategiche della proprietà.

Ugualmente la Giunta provinciale e l’Assessorato di competenza si sono barricati dietro un muro di silenzio da più di un anno e mezzo. Chiediamo pertanto che la richiesta dei lavoratori di aprire un tavolo di confronto sia soddisfatta in tempi celeri per dare un risposta sul futuro del progetto industriale. Il nostro impegno mira a far sí che casi come questo non si ripetano più perché appartengono ad un modello economico obsoleto.

A fronte di erogazioni di denaro pubblico alle imprese devono essere assicurati modello organizzativi improntati alla massima trasparenza, dove i lavoratori siano costantemente informati delle politiche aziendali nonché delle scelte strategiche che riguardano il loro futuro”.

+

Alex Marini

Valentina Peterlongo

Giulio Baldessari

Marisa Peddoni

Candidati consiglieri M5s