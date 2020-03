MARINI (M5S) – INTERROGAZIONE * VITTORIO SGARBI – MOSTRA A CASTEL CALDES (TN): « QUALI SONO I COSTI DI PERSONALE, MARKETING, STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO, INIZIATIVE DIDATTICO-DIVULGATIVE? »

secondo l’art.4 (Attività e competenze) dello schema di accordo: (1) La mostra si svolgerà presso le sale di Castel Caldes, come individuate sulla base di apposito sopralluogo con il personale dell’APT. Le parti, previa autorizzazione scritta del prestatore delle opere, potranno concordare l’esposizione di un’opera, a fini promozionali e divulgativi, presso la sede del Castello del Buonconsiglio di Trento. (2) Le attività per l’evento espositivo di cui al precedente art.1 saranno ripartite secondo un programma definito dall’APT. (3) Per le attività di propria competenza, ogni soggetto dovrà sostenere la relativa spesa, provvedere all’individuazione dei soggetti economici e procedere con l’affidamento delle forniture e dei servizi correlati. (4) Il Museo provvederà comunque ad alcune opere collaterali di allestimento, tenuto conto del carattere permanente delle stesse, per l’importo stimato massimo di euro 20.000 più IVA, al fine di valorizzare la sede espositiva di Castel Caldes. (5) Il Museo si impegna a fornire all’APT il supporto tecnico-operativo con proprio personale, al fine della migliore riuscita dell’iniziativa espositiva. (6) Eventuali iniziative didattico-divulgative saranno concordate tra Museo e APT, mediante scambio di corrispondenza. (7) Le autorizzazioni relative agli striscioni stradali promozionali saranno a cura del Comune di Caldes;

secondo l’art.4 (Aspetti finanziari) dello schema di accordo: (1) Tutti i rapporti di prestito, contrattuali e finanziari con la Fondazione Elisabetta Sgarbi, la Fondazione Cavallini Sgarbi e gli altri soggetti economici da incaricare per la realizzazione dell’evento espositivo, saranno gestiti a cura e spese dall’APT, che provvederà a stipulare apposita convenzione la citata Fondazione Cavallini Sgarbi, nonché i contratti con i soggetti economici interessati. Il finanziamento alla Fondazione e la corresponsione di un “fee”, calcolato in percentuale sugli introiti da bigliettazione, saranno a cura e spese dell’APT. (2) Il servizio di bigliettazione nel periodo della mostra sarà a cura e spese dell’APT, che metterà a disposizione personale, hardware, software e sistema di bigliettazione SIAE. A titolo di rimborso, tenuto conto delle spese sostenute, l’APT introiterà a favore del proprio bilancio i relativi incassi. La tariffa d’ingresso dovrà comunque essere in linea con la politica culturale e divulgativa della Provincia e del Museo. (3) La vendita di materiale editoriale e di eventuale merchandising, durante l’evento espositivo, sarà cura dell’APT, presso il book shop allestito a Castel Caldes. Per la vendita di materiali il Museo e l’APT potranno definire specifici ulteriori accordi, mediante scambio di corrispondenza. Eventuali materiali, oltre al catalogo della mostra, dovranno essere concordati comunque con il Museo (4) Sarà cura dell’APT reperire, tramite la Provincia autonoma di Trento o altri soggetti pubblici o privati, i finanziamenti necessari per l’iniziativa. (5) Eventuali manifestazione collaterali alla mostra, comprese conferenze, da realizzarsi presso la sede del Museo, saranno oggetto di specifici accordi con i proponenti anche per quanto riguarda l’assunzione delle relative spese;

secondo l’art.6 (Sponsorizzazioni) dello schema di accordo: “Il Museo, il Comune e l’APT convengono altresì di coordinare l’intervento di eventuali sponsor che intendessero sostenere l’iniziativa culturale, definendo di comune accordo le forme di visibilità più opportune”;