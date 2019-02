marini (m5s) – (facebook) * PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA: « OK All’Ampliamento dei confini a gran parte della Val Di Breguzzo-Trentino Alto Adige »

Sono molto soddisfatto per l’approvazione provvisoria della variante che prevede l’ampliamento dei confini del Parco Naturale Adamello Brenta Geopark a gran parte della Val Di Breguzzo-Trenti no Alto Adige.

Ieri sera i delegati del Parco ha fatto un passo coraggioso e nient’affatto scontato, perché a quanto mi riferiscono ci sono state forti pressioni affinché si finisse per non decidere niente o addirittura si rifiutasse la richiesta del Comune di Sella Giudicarie. Così non è stato e credo vada fatto un plauso a tutti quei delegati che hanno scelto di difendere le ragioni dello sviluppo sostenibile rispetto alla costruzione dell’ennesima centralina idroelettrica su un corso d’acqua ormai esausto quale è il torrente Arnò.

Oltre a loro bisogna dire grazie all’impegno dei membri del comitato SalvArnò che da sempre si battono con passione per proteggere il “loro” torrente. Infine va rimarcato il lavoro svolto dal Comune di Sella Giudicarie, che pur ricevendo denunce e diffide ha tenuto la barra dritta, investito e costruito una proposta organica e credibile su cui promuovere il rilancio in senso naturalistico della Val di Breguzzo.

Ieri sera è stato fatto un passo avanti importante a favore dell’ambiente in Giudicarie. Purtroppo però non è finita. Ci sono ancora dei passaggi da espletare e ci sono pochi dubbi che chi aveva assaporato il grande affare costruendo con la costruzione di una centralina idroelettrica privata (eventualità, va detto, consentita dalla scellerata normativa vigente), si opporrà in tutte le sedi possibili.

Starà anche a noi tenere alta l’attenzione e fare la nostra parte affinché quanto ottenuto ieri sera non vada perduto. Come ho già detto, confermo la mia disponibilità e il mio supporto al comitato, al Comune e in ultima istanza ai cittadini di Sella Giudicarie affinché la tutela del Parco sia estesa quanto prima alla Val di Breguzzo in modo da salvaguardarla in maniera definitiva.