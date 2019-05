MARINI (M5S) * EUROPEE 2019: « DOMANI 14 MAGGIO A ROVERETO LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI »

Domani 14 maggio Rovereto ospiterà la presentazione in grande stile dei candidati del M5S per le elezioni europee della Circoscrizione Nord Est che comprende Trentino Alto Adige, Friuli Venezia e Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. Cominceremo alle 20.00, ospitati nella Sala Filarmonica di Rovereto.

Tanti i candidati che hanno dato la loro disponibilità a partecipare all’incontro. L’europarlamentare uscente Marco Zullo, la capolista Sabrina Pignedoli, ma anche Elena Mazzoni, Nadia Piseddu, Matias Diaz, Claudio Fochi, Viviana Dal Cin, Alessandra Guatteri, Carla Franchini, Salvatore Lantino e Cinzia Dal Zotto. Ultimo ma solo in ordine di lista, il candidato del Trentino-Alto Adige/Südtirol, Cristiano Zanella.

Oltre a loro, a Rovereto ci saranno anche Il Consigliere Regionale Veneto Jacopo Berti accompagnato dai Consiglieri Provinciali Trentini Filippo Degasperi ed Alex Marini e dal Consigliere Provinciale altoatesino Diego Nicolini.

Per chi proprio non potesse partecipare di persona non mancherà la copertura dei media grazie alla diretta garantita da MoviRadio.

Quella del 14 maggio sarà l’occasione per conoscere da vicino le uniche persone davvero hanno la volontà di cambiare l’Unione Europea per il meglio, confrontarsi con loro suggerendo le proprie idee.

*

Alex Marini (M5S)

Consigliere della Provincia autonoma di Trento