MARINI (M5S) * CONCESSIONI IDROELETTRICHE: « COME INTENDE LA PAT GARANTIRE UN NUMERO SUFFICIENTE DI AUDIZIONI AL FINE DI CONSENTIRE LE VALUTAZIONI TECNICHE? »

Oggetto: risposta all’interrogazione n. 1196/XVI

L’interrogazione in oggetto investe il Presidente del Consiglio di una questione che riguarda l’organizzazione dei lavori – precipuamente la fase di approfondimento istruttorio – in merito al disegno di legge di iniziativa della Giunta provinciale n. 49/XVI concernente “Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull’energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente)”, depositato in data 17 febbraio 2020.

Il disegno di legge è stato assegnato, in data 20 febbraio 2020, alla Terza Commissione permanente, competente in materia di energia, la quale, per rispettare il programma dei lavori del Consiglio approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi il 6 dicembre 2019, ne ha inserito la trattazione nella prima seduta