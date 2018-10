mara Dalzocchio (lega) * reti viarie: ” attivare la gratuità per la A22 e le barriere antirumore per la ferrovia a Rovereto “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





A22 gratis per i residenti e barriere antirumore per la ferrovia a Rovereto. In questi giorni si parla di rendere gratuito o a costo molto basso l’utilizzo dell’Autostrada del Brennero per i residenti in Trentino Alto Adige per ristorarli degli oneri subiti nei quasi cinquant’anni dalla sua realizzazione e per dare un collegamento più veloce sull’asta del fondovalle, attualmente servia da una strada provinciale e dalla statale del Brennero.

La proposta non può che trovarmi favorevole, perché Rovereto, seconda città del Trentino, è ormai rimasta l’unica realtà priva di una circonvallazione, quand’anche il più sperduto dei paesini di valle ha avuto nel tempo una variante per portare il traffico di passaggio all’esterno dell’abitato.

A Rovereto tutto ciò non è mai accaduto e per il cuore della città passa ancora tutto il traffico di passaggio, grazie ad una serie di esponenti locali che nelle stanze del potere provinciale hanno rappresentato poco e male gli interessi della comunità lagarina.

Il tema della gratuità per i residenti dell’A22 in ambito regionale sarà uno dei primi argomenti su cui si dovrà confrontare il nuovo Consiglio regionale e provinciale.

La Regione Trentino Alto Adige, maggiore azionista di A22, deve iniziare a dare un dividendo di utilità sociale anche ai cittadini, soprattutto per rimediare alla mancata costruzione di una tangenziale per Rovereto, seconda città del Trentino, e di un’adeguata viabilità per tutto il basso Trentino.

Non solo di autostrada gratis Rovereto necessita: che dire della barriera antirumore sul tracciato urbano della ferrovia? Con l’espansione edilizia degli ultimi anni la città si è ampliata e la ferrovia spesso passa a ridosso delle case. A Trento e in altre località della Provincia Rfi è intervenuta installando barriere antirumore.

A Rovereto ancora no. Cosa si aspetta per farlo?

Cons. Mara Dalzocchio

Candidata Lega alle elezioni provinciali Trentino 2018