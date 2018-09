MARA DALZOCCHIO: COMUNE ROVERETO (TN): ” GIÀ DA MANUTENERE LE PREGIATE PANCHINE IN LEGNO INSTALLATE IN VIALE DANTE “

Già da manutenere le pregiate panchine in legno installate in viale Dante a Rovereto.

Sono passati poco più di due mesi da quando sono terminati i costosi lavori di arredo urbano in viale Dante con l’installazione di numerose panchine in ferro e legno ai margini della carreggiata. Panchine belle da vedere, funzionali un po’ meno, pratiche da gestire decisamente no, specie per una pubblica amministrazione.

Come si può vedere dalle immagini allegate, i pannelli di legno lamellare evidenziano già gli effetti del tempo, con vistosi scrostamenti della superfice, tanto da richiedere una tempestiva manutenzione con carteggio e riverniciatura.

Un lavoro che rischia di essere ripetuto nel tempo, visto che da quando sono state installate sono passati si è no due mesi. Con tutti i maggiori costi del caso.

Meglio sarebbe stato preferire un arredo urbano meno chic, ma più funzionale ed esente da manutenzione nel tempo. Anche i conti pubblici ne avrebbero guadagnato.

*

Cons. Mara Dalzocchio