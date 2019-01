Manica (PD) * Valdastico: « l’affermazione di Toninelli “si fa solo se serve a chi la percorre e non se è utile a chi la costruisce” È pietra tombale sul progetto »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Se le parole hanno un valore, l’affermazione del Ministro Toninelli che la Valdastico si fa solo se serve a chi la percorre e non se è utile a chi la costruisce, dovrebbe mettere una pietra tombale sul progetto della Valdastico.

Crea sconcerto vedere come invece la maggioranza, tra sgarbi istituzionali e ostinazioni elettorali, voglia proseguire su quest’opera, peraltro perseguendo la peggiore delle diverse ipotesi progettuali: quella che prevede l’uscita a Rovereto sud.

È un’ipotesi che non solo ha l’inutilità di tutte le altre varianti, ma in più è la peggiore dal punto di vista ambientale e geologico, e non contempla alcun ragionamento collaterale e di sistema come l’ipotesi in Valsugana.

Ribadendo la mia contrarietà a qualsiasi Valdastico, ricordo anche che dopo la sentenza del Consiglio di Stato si azzera tutto dal punto di vista procedurale, e rimangono solo le promesse della politica o della campagna elettorale.

*

Alessio Manica

Consigliere provinciale del Partito Democratico del Trentino