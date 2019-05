MANICA (PD) – INTERROGAZIONE * MOSTRA OPERE FONDAZIONE CAVALLINI SGARBI: « DA QUALE CAPITOLO DI BILANCIO VERRANNO PRELEVATE LE RISORSE? »

Mostra opere Fondazione Cavallini Sgarbi. Nella giornata odierna abbiamo appreso dell’esistenza di un accordo con il quale la Provincia si impegna a sostenere l’organizzazione di una mostra con le opere della Fondazione Cavallini Sgarbi con un contributo di 100.000 €. Pare che la stessa avrà luogo in Val di Sole. Per questo motivo ho depositato un’interrogazione (qui allegata), allo scopo di avere dalla Giunta provinciale maggiori informazioni rispetto a chi abbia promosso la mostra, a chi sia il soggetto organizzatore, dove avrà luogo la stessa, quali saranno le opere esposte, chi ne sarà il curatore ecc.

Ho anche chiesto su quale capitolo del bilancio provinciale saranno reperite le risorse accordate, visto che con la motivazione della copertura delle spese provocate dai danni della tempesta Vaia la Giunta sta tagliando e bloccando risorse in maniera trasversale, non da ultimo il blocco dei fondi con cui le scuole provinciali acquistano il materiale necessario all’attività didattica. Infine ho chiesto alla Giunta se esiste una qualche correlazione tra l’incarico (gratuito) di Presidente del MART recentemente assegnato all’On. Vittorio Sgarbi e l’organizzazione di una Mostra con le opere Fondazione Cavallini Sgarbi.

*

Alessio Manica

Consigliere provinciale – Gruppo PDT

*

Interrogazione scritta n.

Mostra opere Fondazione Cavallini Sgarbi

Siamo recentemente venuti a conoscenza dell’organizzazione di una mostra con le opere della Fondazione Cavallini Sgarbi. Pare che la stessa avrà luogo in Val di Sole. Pare inoltre esistere un accordo in base al quale la Provincia si è impegnata a sostenere l’organizzazione della mostra in oggetto con un contributo di 100.000 €.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta per sapere:

1. se quanto appreso corrisponde a verità;

2. chi ha promosso l’organizzazione della mostra;

3. chi è il soggetto organizzatore della mostra;

4. in quale sede avrà luogo la mostra;

5. chi è il curatore della mostra;

6. quali opere verranno esposte nell’ambito della mostra;

7. a quanto ammonta il costo totale della mostra;

8. a quanto ammonta il costo per l’attività di cura della mostra;

9. con quale criterio si è scelta la Val di Sole per ospitare la mostra;

10. a chi e con quali modalità sarà corrisposto il contributo della Provincia;

11. da quale capitolo di bilancio verranno prelevate le risorse;

12. se esiste una qualche correlazione tra l’incarico di Presidente del Mart e l’organizzazione della mostra in Val di Sole.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

cons. Alessio Manica