MANICA (PD) – INTERROGAZIONE * TRENTINO SVILUPPO SPA: « PER FARE IL DIRIGENTE NON SERVE LA LAUREA? RECENTEMENTE È STATO PUBBLICATO UN AVVISO »

Sul sito web di Trentino Sviluppo Spa è stato recentemente pubblicato un avviso per la ricerca di una figura dirigenziale. Tale figura, si legge, avrà il compito di coordinare “le attività svolte dalla Società e dalla controllata Trentino Marketing srl relative al rafforzamento della promozione del brand trentino.”

Un ruolo apicale, a stretto contatto con la Giunta. Tra i requisiti richiesti, esperienza di almeno 10 anni in ruoli direzionali, esperienza di almeno 5 anni nell’ambito dello sviluppo ed implementazione di progetti di marketing e conoscenza ottima della lingua inglese. Saltano però all’occhio la mancanza tra i requisiti di un diploma di laurea, nonostante l’avviso sia finalizzato alla ricerca di una figura dirigenziale, e altre carenze.

Per questo ho interrogato la Giunta per avere maggiori informazioni sulle funzioni che la figura dovrà svolgere; se è stata preliminarmente svolta una ricognizione di disponibilità tra i dirigenti della Provincia, delle Società di sistema e degli enti strumentale e sul motivo per cui non è stato richiesto tra i requisiti anche un diploma di laurea.

Alessio Manica

Consigliere provinciale

QUI il testo completo dell’interrogazione:

https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/IDAP_1293461.pdf