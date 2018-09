MAFFIOLETTI – FORZA ITALIA * VACCINI: ” È NECESSARIO PRESIDIARE LE 260 SCUOLE MATERNE PROVINCIALI ED EQUIPARATE DEL TRENTINO PER FRONTEGGIARE IL PROBLEMA ‘NO-VAX’? “

È veramente necessario presidiare le oltre 260 scuole materne provinciali ed equiparate del Trentino per fronteggiare il problema “no-vax”?.

A parer mio la scelta del Presidente Ugo Rossi (Patt) è totalmente aberrante. Visti gli ultimi problemi in campo di sicurezza mi parrebbe più sensato che tale zelo fosse riservato ai numerosi casi di spaccio, furti, risse, etc.

Mentre la Provincia di Bolzano ha cautamente scelto per un rinvio (proroga di un anno) della questione, da noi si preferisce il pugno duro, avvalendosi della Legge 119 prossima ad una profonda modifica parlamentare.

Precisato questo, credo che i problemi veri per cui impiegare risorse umane e soldi pubblici a governo del territorio siano quelli della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Nel leggere la notizia della presa di posizione “militaresca” del Presidente viene spontaneo chiedersi come mai tale iniziativa non sia mai stata percorsa con la stessa solerzia dal governo di centrosinistra per prevenire e contrastare i molti problemi di illegalità presenti nelle scuole (aggressioni, spaccio di droga) che minano l’esperienza e la vita scolastica dei giovani trentini.

Ancora una volta si è preferito utilizzare la forza muscolare contro un manipolo di cittadini, evitando invece da tempo di affrontare i veri nodi cruciali del governo territoriale.

*

Gabriella Maffioletti

Candidata Forza Italia per le elezioni provinciali