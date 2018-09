M5S TRENTINO * VITALIZI CONSIGLIERI REGIONE TN-AA: ” CONFERENZA STAMPA CONGIUNTA BALDESSARI, DEGASPERI, MASCHIO, SANTINI, NEGRONI SU ESPOSTO A CORTE DEI CONTI PERMANCATO RECUPERO FORZOSO DEGLI ANTICIPI “

Domani mattina, giovedì 27, ad ore 11.00 si terrà presso la sala dei gruppi consiliari del Comune di Trento (in via Belenzani 19) la conferenza stampa pubblica per illustrare l’esposto presentato dal candidato consigliere provinciale Giulio Baldessari alla Procura regionale della Corte dei Conti sul mancato recupero coatto degli anticipi dei vitalizi e i conseguenti effetti negativi sui trasferimenti di risorse finanziarie ai comuni tra cui quello di Trento per il quale interverranno anche i consiglieri comunali Andrea Maschio, Marco Santini e Paolo Negroni.

Il candidato presidente Filippo Degasperi commenterà la situazione dei vitalizi alla luce dei recenti aggiornamenti.

*

Giulio Baldessari – Candidato consigliere provinciale del M5s Elezioni 2018