M5S TRENTINO-ALTO ADIGE SÜDTIROL * POLITICHE 2018: IL DEPUTATO TRENTINO FRACCARO È NELLA LISTA DEI MINISTRI CHE FORMERANNO L’EVENTUALE GOVERNO M5S

Il deputato trentino Riccardo Fraccaro è nella lista dei ministri che formeranno l’eventuale governo M5S e che il candidato premier Luigi Di Maio ha annunciato oggi a Roma.

A Riccardo Fraccaro sarebbe affidato il ministero per i Rapporti con il Parlamento, gli Affari regionali e la Democrazia diretta.

Nel suo intervento sul palco, Fraccaro ha elogiato l’autonomia e il decentramento del Trentino-Alto Adige come esempi di governo efficiente e vicino ai territori. “Ho potuto apprezzare, sviluppare e conoscere i temi dell’autonomia, anche alla luce delle esperienze di autogoverno della terra dove vivo, il Trentino-Alto Adige.

Mi impegnerò per recuperare il ruolo del Parlamento italiano, mi impegnerò a diffondere e a implementare il decentramento, per dare agli amministratori locali le reali risorse per far emergere le potenzialità dei loro territori. Parlamento, decentramento e democrazia diretta sono l’Italia che vogliamo”.