M5S Alto Garda e Ledro * MATTEOTTI, « Fascia a lago, il presidente della Commissione urbanisticaBertoldi si dimetta »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Fascia a lago. Bertoldi si dimetta. La commissione urbanistica del Comune di Riva del Garda è stata convocata sei volte per esaminare la variante 13 sui piani attuativi scaduti tra i quali quello veramente importante è il piano attuativo per la fascia a lago scaduto ormai da ben 2 anni.

In queste sei riunioni si è parlato di tutto e di più tranne che della cosa più importante ovvero la destinazione urbanistica da dare al parco della colonia Miralago e all’area ex Cattoi.

La logica di una buona gestione della commissione vorrebbe che si incominci subito a parlare e discutere della cosa più importante e complicata per poi occuparsi dei problemi minori in modo da avere più tempo per esaminare le proposte con più dettaglio ed accuratezza.

Invece l’Amministrazione comunale rivana non ha ancora presentato nessun tipo di proposta sugli ambiti della fascia a lago e per questo i membri della commissione non possono neanche approfondire l’argomento e valutarne tutte le ricadute sul territorio.

Appare ormai ovvio che si sta facendo melina cioè si mira a perdere tempo in modo da arrivare a presentare una qualsiasi soluzione solo dopo la sentenza del Trga di Trento sull’area ex Cattoi.

Ciò vuole dire che l’Amministrazione comunale non ha una idea propria e definita ma invece è pronta a cambiare soluzione in base a qualsiasi cosa decidono i giudici. A questo punto si rende evidente la mancanza di coraggio e di idee del sindaco Mosaner e della sua giunta. Infatti se fossero veramente e profondamente convinti delle loro proposte per la fascia a lago avrebbero potuto presentarle ancora 2 anni fa e cioè il giorno dopo la scadenza del piano attuativo.

Invece si sono persi inutilmente due anni. Magari si tirerà fuori la scusa che si è voluto fare un percorso di ascolto della popolazione e delle forze economiche. Peccato che sia stato fatto solo l’anno scorso. Come MoVimento 5 Stelle avevamo chiesto che si incominciasse a parlare della fascia a lago e si facesse un percorso partecipativo ancora nel 2015 alla prima riunione del consiglio comunale.

All’epoca ci fu detto che non era possibile perché la legge non lo consentiva. Però, guarda caso, il percorso di ascolto è stato attuato 3 anni dopo.

Negli ultimi quattro anni il tema della fascia a lago è stato tenuto ben nascosto nei cassetti di Mosaner e soci che non vogliono assolutamente lasciare ai cittadini la possibilità di scegliere il destino della propria città e della fascia a lago neanche tramite i consiglieri comunali democraticamente eletti.

Questa pratica ostruzionistica è arrivata fin dentro la Commissione urbanistica la dove ai legittimi membri della commissione viene costantemente impedito non solo di avere un verbale delle sedute ma anche addirittura di avere gli atti in discussione.

Il tutto viene condito con la falsa scusa che il procedimento è segreto fino alla prima adozione. Questo non vale ovviamente per i membri della Commissione che se devono discutere e dare un parere su una proposta non possono essere evidentemente tenuti allo scuro della stessa.

Dal nostro punto di vista possiamo dire che siamo difronte ad un atteggiamento oscurantista deliberato oppure difronte ad una chiara manifestazione della più completa incapacità a gestire il problema della ridefinizione urbanistica della fascia a lago. E questo vale in primis per il presidente della Commissione urbanistica Bertoldi che sostiene volontariamente oppure segue senza la minima opposizione questo brutto andazzo.

Pertanto, come MoVimento 5 Stelle in consiglio comunale a Riva del Garda chiediamo le dimissioni del presidente della Commissione urbanistica per la sua manifesta incapacità nella gestione della commissione e per l’assoluto disprezzo o ignoranza delle basilari regole di trasparenza e garanzia del ruolo di controllo dei consiglieri nell’ambito di un procedimento delicato come quello che riguarda la destinazione urbanistica della fascia lago.

È chiaro infatti che la necessaria segretezza del procedimento non può essere usata come scusa farlocca per impedire ai membri della commissione di avere i documenti relativi alle proposte in discussione.

*

Andrea Matteotti

Consigliere Comunale di Riva del Garda (Tn)