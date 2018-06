M5S CONSIGLIO COMUNALE TRENTO * MASTERPLAN BONDONE – DISCARICA DI SARDAGNA: ” FERITA APERTA CHE SI TROVA PROPRIO SUL PERCORSO DELL’EVENTUALE NUOVO COLLEGAMENTO FUNIVIARIO “

Da qualche giorno è stato reso noto il master plan del monte Bondone facendo il punto della situazione e analizzando quali opere sono più adatte per rilanciare la montagna di Trento..

Si è parlato di collegamenti, di funivia, di nuovi bacini, di campi sportivi ecc., ma non un accenno alla discarica di Sardagna, una ferita aperta che, tra l’altro, si trova proprio sulla “strada” che dovrebbe percorrere l’eventuale nuovo collegamento funiviario.

Per questo, come gruppo consiliare M5S, abbiamo depositato una mozione che riaccende i riflettori su una vicenda in cui le amministrazioni comunali e provinciali si sono mosse finora nella direzione opposta della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, non solo di Sardagna ma di tutta la città, facendosi beffe di sentenze costituzionali e giuridiche.

In allegato la mozione depositata.

*

I consiglieri MoVimento 5 Stelle nel comune di Trento

Paolo Negroni

Marco Santini

Andrea Maschio