M5S * AGCOM: L’AUTORITÀ GARANZIE COMUNICAZIONI COMUNICHI SUBITO I DATI DEL MONITORAGGIO TV DI DICEMBRE

“Con un atteggiamento gravemente omissivo l’Agcom ha deciso di non pubblicare i dati del monitoraggio radio-televisivo del mese di dicembre. E’ una responsabilità gravissima di cui si rende protagonista il presidente Cardani. Non esiste alcun valido motivo secondo cui quei dati non debbano essere resi noti.

Abbiamo il diritto di conoscerli e l’Agcom ha il dovere di renderli noti, anche perché il periodo di pre-par condicio ha un impatto fondamentale che non può essere ignorato”. Così il senatore Alberto Airola, componente della commissione di Vigilanza Rai.