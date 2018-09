LISTA FUGATTI – UNIONE DI CENTRO * CONSIGLIERE MARIO TONINA: BEZZI, ” ESPRIMO IL MIO DISAPPUNTO E CHIEDO DI PORRE ATTENZIONE VERSO CHI HA MILITATO NEL CENTROSINISTRA AUTONOMISTA FINO AD OGGI “

Di oggi la notizia che PT ha imbarcato nella propria lista un consigliere appartenete alla coalizione di centrosinistra che ancora governa in Trentino, contravvenendo di fatto al veto posto su questi movimenti dal tavolo di lavoro della coalizione di centrodestra autonomista popolare del cambiamento. Noi della lista Fugatti Unione di Centro abbiamo coerentemente rispettato la decisione, evitando di aprire a chi non apparteneva al nostro raggruppamento e pertanto non possiamo condividere tale scelta opportunistica.

Esprimo il mio disappunto quindi e chiedo di porre attenzione verso chi ha militato nel centrosinistra autonomista fino ad oggi, condividendo e sostenendo Rossi in tutte le scelte, peraltro molto contestabili e che niente hanno a che vedere con il programma del cambiamento che si prospetta da ottobre. Non posso che diffidare da chi negli ultimi 5 anni facendo parte della maggioranza e definendosi difensore delle Valli, ha sempre avallato le decisioni della Giunta ed è stato pertanto complice del depauperamento delle Valli condannandole assieme ai suoi abitanti a farle morire di una lenta agonia. Non ha mosso un dito sulla chiusura dei punti nascita degli ospedali periferici e le guardie mediche, nemmeno sul costante indebolimento del pronto soccorso e degli altri reparti ed ora all’ultimo secondo cerca di saltare sul carro vincente.

Troppo comodo, ma gli elettori sapranno giudicare i trasformisti dell’ultima ora e auspico che sapranno riconoscere chi in Consiglio negli ultimi cinque anni ha combattuto al fianco del candidato Presidente Fugatti assieme ad alcuni sindaci ed ex sindaci delle Giudicarie per difendere il territorio e la sua gente.

*

Giacomo Bezzi