LISTA FUGATTI UNIONE DI CENTRO * Coalizione Popolare Autonomista del Cambiamento: « sandro abram nominato delegato al tavolo della maggioranza»

Ieri, sabato 2 febbraio, si sono riuniti in assemblea i candidati della Lista Fugati-Unione di Centro per una valutazione politica interna relativa alla situazione attuale e la nomina del delegato al tavolo della Coalizione Popolare autonomista del Cambiamento.

È la prima riunione ufficiale dopo alcune incontri informali del gruppo avvenuti successivamente alle elezioni del 21 ottobre scorso. La lista ha ottenuto un ottimo risultato in soli 2 mesi, sfiorando il seggio per soli 2 voti.

Nelle ultime settimane si è sviluppato un forte dibattito interno sia in riferimento al ricorso del capolista, che sulle nomine del coordinamento provinciale Udc, e la linea politica messa in discussione dalle ultime dichiarazioni, fatti avvenuti senza la minima condivisione con il gruppo Udc Trentino.

L’assemblea all’unanimità conferma il proprio impegno all’interno del tavolo di coalizione in particolare sui temi cari all’Udc legati a famiglia, lavoro e giovani.

La lista, anche senza seggio in Consiglio provinciale, si pone come obiettivo l’avvio di un progetto partecipato ed inclusivo per un Centro Destra moderato e riformista in Trentino aperto anche ad altre forze politiche civiche locali.

L’assemblea ha nominato l’ex coordinatore della lista sig. Sandro Abram come proprio delegato al tavolo della Coalizione Popolare autonomista del Cambiamento.