LISTA CIVICA “LA RIVA” * COMUNALI 2020: « COINVOLGERE LA CITTADINANZA NELLA STESURA DEL PROGRAMMA, PER RIDARLE FIDUCIA NELLA FUNZIONE PUBBLICA »

Siamo un gruppo di persone che, messe al bando le ideologie e le contrapposizioni politiche, hanno deciso di scendere in campo con la speranza di riuscire ad imprimere a Riva del Garda quella svolta necessaria per prosperare e dare un futuro sereno alla città.

A seguito dei molteplici eventi politici, economici e sociali che negli anni passati si sono succeduti, Riva del Garda ha bisogno di un deciso cambio amministrativo, in grado di sviluppare soluzioni immediate, che abbiano un risvolto importante per il tessuto sociale, economico e ambientale.

La nostra città deve avere inoltre un progetto di sviluppo del territorio che guardi ai prossimi quindici/venti anni, ovviamente modificabile con l’andamento degli anni in base agli eventi, rivolto a tutti e non ai soliti noti.

Individuato questo panorama, la lista civica “La Riva” non intende rassegnarsi e rinunciare a portare avanti le istanze che provengono dal territorio, e con entusiasmo e voglia di fare intende portare avanti gli obbiettivi proposti per consegnare a tutti i cittadini, e soprattutto alle generazioni future, una Riva del Garda migliore. Siamo consci della difficoltà nell’amministrare una città importante per il lago di Garda e per il Trentino, ma siamo pronti per questo progetto, che sarà inclusivo e trasparente, con forme di partecipazione attiva per il cittadino che darà slancio alle più importanti tematiche territoriali. Territorio da intendersi come insieme globale di progetti che devono svilupparsi attraverso il dialogo e la collaborazione.

Lo scopo principe della nostra civica è coinvolgere la cittadinanza nella stesura del programma, per ridarle fiducia nella funzione pubblica.

A partire dal simbolo, come radice di identità territoriale, puntiamo a sviluppare una Riva del Garda, amata si dai turisti ma soprattutto dai propri cittadini, dove chiunque abbia opportunità, dai giovani, futuro attivo della popolazione, agli anziani, la nostra memoria storica, custodi di tradizioni.

Siamo consapevoli dell’importanza, con questo sistema elettorale, della formazione di una coalizione. Per questo siamo disponibili a interloquire con i progetti che vogliono un rilancio di Riva del Garda, che pongano la città al di sopra delle ideologie, escludendo nel frattempo chi, per personalismi, non è disponibile all’equità della coalizione.

Chi fosse interessato a partecipare con idee, tematiche e suggerimenti, può contattarci sulla nostra pagina Facebook o all’indirizzo mail: larivacivica@gmail.com

Bombardelli Sara, Caceffo Tommaso, Delaini Davide

