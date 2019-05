LIBERTÁ DI SCELTA – TRENTINO ALTO ADGE SÜDTROL * GENITORI FREE-VAX: « SFIDUCIAMO LA MINISTRA DELLA SALUTE GIULIA GRILLO E CHIEDIAMO LA SUA IMMEDIATA SOSTITUZIONE »

I Genitori free-vax del Trentino-Alto Adige fanno partire in questi minuti un voto di sfiducia online in tutta l´Italia contro la Ministra della salute Giulia Grillo (M5S), a mentre sulla piattaforma Rousseau si sta avviando la votazione sul capo politico dei 5-Stelle, Luigi Di Maio. La votazione contro la ministra Grillo é partita sul sito www.liberasceltasubito.it .

VOTO DI SFIDUCIA CONTRO LA MINISTRA LORENZIN GRILLO

Sfiduciamo la Ministra della Salute Giulia Grillo e chiediamo la sua immediata sostituzione con una persona degna emeritevole di tale incarico e, finalmente, il mantenimento delle promesse fatte in campagna elettorale delle politiche 2018.

L’esito delle votazioni europee di domenica 26 maggio è stata la netta vittoria della campagna

#duemilionidivotiinmeno #liberasceltasubito #nessunvotoaitraditori che ha affossato il Movimento 5 stelle, reo di aver tradito le promesse elettorali del marzo 2018 non avendo ancora eliminato le misure coercitive e discriminatorie contenute nella legge Lorenzin per non più reintrodurne.

Coordinamento regionale genitori per la libertá di scelta – Trentino Alto Adge Südtrol

Andreas Pöder, Karin Kerschbaumer, Alessandro Granziero, Viviana Burattin, Claudia Cattani, Franzi Bove ed altri….