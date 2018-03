LIBERI E UGUALI TRENTINO: CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE VENERDÌ 2 MARZO A PARTIRE DALLE ORE 18.00 AL CIRCOLINO IN PIAZZA VENEZIA A TRENTO

Evento di chiusura della campagna elettorale di Liberi e Uguali Trentino. Liberi e Uguali del Trentino chiude la sua campagna elettorale con un momento conviviale venerdì 2 marzo a partire dalle ore 18:00 presso Il Circolino, in Piazza Venezia 41/1 a Trento.

L’evento sarà l’occasione per festeggiare con i cittadini e le cittadine trentine la chiusura di una campagna elettorale che ha visto impegnati candidati, volontari e sostenitori di Liberi e Uguali in una fitta agenda di iniziative e incontri su tutto il territorio provinciale.

Una campagna elettorale in cui Liberi e Uguali si è distinta per aver riportato al centro del dibattito politico, con proposte concrete e un programma articolato, la lotta alle disuguaglianze che stanno minando il nostro sistema democratico e l’urgenza di ridare speranza alle troppe persone che non si sentono più rappresentate.

I candidati e le candidate di Liberi e Uguali festeggeranno quindi questo importante momento insieme ai sostenitori e alle sostenitrici della nostra lista e a tutti i cittadini e tutte le cittadine che vorranno partecipare venerdì sera, nella consapevolezza che queste elezioni non sono per Liberi e Uguali un punto di arrivo ma la partenza di un percorso che porti a far rinascere, nel nostro paese, una sinistra di governo e al passo coi tempi.

Non mancheranno cibo, bevande e soprattutto buona musica, con la partecipazione della band trentina “Povero Diavolo” per una serata un po’ folk, un po’ blues, un po’ rock, un po’ roll.