LEVICO TERME * ‘ FESTIVAL DEL MIELE ‘: AL VIA LA RASSEGNA DEDICATA AI GUSTI E AI SAPORI TRENTINI IL 24, 25 E 26 AGOSTO

Con il Festival del Miele del 24, 25 e 26 agosto a Levico Terme prenderà ufficialmente il via la rassegna dedicata ai gusti e ai sapori trentini.

L’evento, organizzato dal Consorzio Levico Terme in Centro in collaborazione Apival, porterà in centro storico una serie di iniziative tematiche per conoscere da vicino il mondo dell’apicoltura e i prodotti derivati dal prezioso lavoro delle api.

Le vie della cittadina si animeranno con il Villaggio del Miele, un mercatino a tema con cera, propoli, pappa reale, con spazi dedicati a laboratori creativo didattici e a dimostrazioni di lavorazioni artigianali.

Un Festival adatto alle famiglie, che potranno anche osservare da vicino le arnie e l’affascinante struttura della camera di volo, ammirando gli

esperti apicoltori dell’Azienda Agricola Facchinelli alla ricerca dell’ape regina.

I più piccoli si divertiranno con giochi, truccabimbi e attività a tema come la preparazione di bombe di semi per riempire di fiori i giardini, creazione di api in lana di feltro o con materiali di riciclaggio, fino alla modellazione di candele in cera.

Tante anche le proposte per deliziare i palati: oltre alle prelibatezze a base di miele in vendita, non mancheranno gli appuntamenti gastronomici con “Il Miele in Cucina: Cuochi in Piazza”, che insegneranno deliziose ricette locali sotto gli occhi degli aspiranti Masterchef il sabato e la domenica alle 17.00, oltre a degustazioni delle varietà di mieli monoflora della Valsugana.

Gli esperti metteranno a disposizione le loro competenze anche attraverso dimostrazioni di smielatura e attraverso conferenze per approfondire temi più Consorzio Levico Terme in Centro specifici: presso la piazzetta dell’ex cinema di via Dante, venerdì alle 21.00 è previsto l’intervento di Romano Nesler di Apival sul tema “Il ruolo ecologico dell’ape”, mentre sabato si terrà l’intervento “Vita d’ape. A volo libero nella società delle api” a cura di Francesco Mezzo.

In via Dante, nella saletta dell’ex cinema sarà ospitata una mostra di prodotti e attrezzature del mestiere, per un viaggio alla scoperta del mondo delle api.

Orari del Festival del Miele:

Venerdì 24 agosto dalle 15.00 alle 22.30 Sabato 25 agosto dalle 10.00 alle 22.30 Domenica 26 agosto dalle 10.00 alle 19.00