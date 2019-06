LEONARDI (FI) * CENTRI DIABETOLOGICI TRENTINI: « APPROVATA LA MOZIONE PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI »

Rafforzamento dei servizi e degli organici dei centri e degli ambulatori diabetologici. Nel consiglio provinciale di ieri ho presentato una mozione dedicata al rafforzamento dei servizi e degli organici dei centri e degli ambulatori diabetologici presenti in Trentino. Con la sua approvazione si compie un importante passo avanti nella prevenzione e nella cura di una malattia che in Trentino affligge 27 mila persone.

Ieri pomeriggio il consiglio provinciale ha approvato all’unanimità la mozione, da me presentata, dedicata alla prevenzione e alla cura di una malattia, quella diabetica, che purtroppo appare in costante crescita. Con il via libera da parte del consiglio la giunta si è impegnata a promuovere uno stile di vita sano coinvolgendo anche il mondo scolastico; implementare le tecnologie sia per la monitorizzazione continua del diabete, sia per la microinfusione automatica; favorire la pratica dell’autocontrollo per monitorare in modo puntuale il decorso della malattia; adeguare gli organici dei centri e degli ambulatori presenti in provincia, al fine di mantenere i livelli di qualità in linea con le raccomandazioni del Piano nazionale sulla malattia diabetica; continuare a promuovere e attivare tutte le risorse pubbliche che il territorio può mettere a disposizione, comprese eventuali competenze e risorse di strutture private, al fine di capillarizzare gli interventi e servire maggiormente le periferie.

Il diabete mellito purtroppo ha assunto le caratteristiche e le dimensioni di una vera propria emergenza sanitaria con una crescita inarrestabile, tanto che si calcola che questa malattia sia destinata a diventare la causa maggiore di disabilità e di mortalità nei prossimi vent’anni.

Anche in Trentino la diffusione della malattia, che come noto non è curabile ma che se tenuta sotto controllo assicura una buona qualità di vita, è in costante aumento. Nel nostro territorio le persone che ne sono affette sono 27 mila. A livello provinciale la presa in carico e la cura del paziente diabetico si concretizza nella presenza di due Centri di riferimento provinciale per la malattia diabetica, un Centro diabetologico di riferimento per il piede diabetico e dieci Ambulatori di diabetologia. Presidi che però non sono in grado di erogare prestazioni in linea con le raccomandazioni del “Piano nazionale sulla malattia diabetica” dato che presentano organici sottodimensionati; condizione che comporta tempi di attesa per il controllo metabolico che vanno oltre l’anno di distanza tra uno e l’altro.

Aspetti che possono e debbono essere migliorati. Dare supporto e risposte concrete a chi soffre ritengo sia uno dei compiti prioritari e qualificanti della politica, che sempre più è chiamata a camminare al fianco dei malati e dei loro familiari.

Da parte della giunta ed in particolare dell’assessore alla salute, Stefania Segnana, ho ricevuto risposte oltremodo positive, a dimostrazione di come la volontà di assicurare cure adeguate ai tanti diabetici e contestualmente promuovere uno stile di vita sano iniziando dagli adulti di domani, i bambini, sia molto sentita a livello istituzionale. L’assessore Segnana, in particolare, ha ricordato come l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari abbia bandito un concorso pubblico rivolto a dirigenti medici specializzati in malattie metaboliche e diabetologia per i presidi di Arco, Borgo, Cavalese, Cles, Rovereto, Tione e Trento.

*

cons. Giorgio Leonardi